Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD'den İran destekli milislere hava saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD, Irak'ta hava saldırıları düzenledi. Pentagon, İran destekli silahlı milis gruplara ait 5 silah depolama tesisinin hedef alındığını duyurdu.
Hava saldırıları 2 Amerikan ve bir İngiliz askerinin ölümü ile sonuçlanan roketli saldırıya misilleme olarak düzenlendi.
Pentagon, İran destekli silahlı milis gruplara ait 5 silah depolama tesisinin hedef alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamada " ABD, Irak'ta Kataib Hizbullah tesislerine yönelik nokta hedefli ve savunma amaçlı saldırılar düzenlemiştir" ifadesi kullanıldı.
Hedef alınan tesislerin Amerikan ve koalisyon askerlerine karşı kullanılan silahların bulunduğu tesisler olduğu savunuldu.
Açıklamada ayrıca, " Söz konusu hava saldırıları İran destekli Şii milis grupların ortaya koyduğu tehdide karşı doğrudan, savunma amaçlı ve orantılı güç kullanılarak düzenlenmiştir" ifadesi de yer aldı.
Etiketler: Irak hava saldırısı haşdi şabi abdSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 03:13
Sıradaki Haber
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 109'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz