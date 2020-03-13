Hava saldırıları 2 Amerikan ve bir İngiliz askerinin ölümü ile sonuçlanan roketli saldırıya misilleme olarak düzenlendi.

Pentagon, İran destekli silahlı milis gruplara ait 5 silah depolama tesisinin hedef alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada " ABD, Irak'ta Kataib Hizbullah tesislerine yönelik nokta hedefli ve savunma amaçlı saldırılar düzenlemiştir" ifadesi kullanıldı.

Hedef alınan tesislerin Amerikan ve koalisyon askerlerine karşı kullanılan silahların bulunduğu tesisler olduğu savunuldu.

Açıklamada ayrıca, " Söz konusu hava saldırıları İran destekli Şii milis grupların ortaya koyduğu tehdide karşı doğrudan, savunma amaçlı ve orantılı güç kullanılarak düzenlenmiştir" ifadesi de yer aldı.