Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, seferlerin iptaline ilişkin karar iki devletin hükümetleri arasında görüşme sonucunda alındı.

Cezayir daha önce Çin ve İtalya ile arasındaki uçak seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.

Dün yapılan açıklamada Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle iki kişinin vefat ettiği, 26 kişinin ise virüse yakalandığı kaydedilmişti.