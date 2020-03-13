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Cezayir ile Fas arasındaki uçak seferleri askıya alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Cezayir ile Fas arasında uçak seferlerinin Kovid-19 nedeniyle geçici süreyle askıya alındığı açıklandı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, seferlerin iptaline ilişkin karar iki devletin hükümetleri arasında görüşme sonucunda alındı.
Cezayir daha önce Çin ve İtalya ile arasındaki uçak seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.
Dün yapılan açıklamada Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle iki kişinin vefat ettiği, 26 kişinin ise virüse yakalandığı kaydedilmişti.
Etiketler: cezayir Fas koronabirüsSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 00:41
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