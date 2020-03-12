İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, kendisi de tıp doktoru olan Velayeti, Tahran'daki karantina merkezlerinden Mesih Danişveri Hastanesi'nde görev yaparken hafif koronavirüs belirtileri gösterdi.

Virüse yakalandığı şüphesiyle yapılan testler sonucunda Velayeti'de Kovid-19 belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

Evinde karantinaya alınan Velayeti'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.