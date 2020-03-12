Haber Giriş: Kaynak: AA
Hamaney'in başdanışmanı karantinaya alındı
[Ali Ekber Velayeti (Solda)]
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, kendisi de tıp doktoru olan Velayeti, Tahran'daki karantina merkezlerinden Mesih Danişveri Hastanesi'nde görev yaparken hafif koronavirüs belirtileri gösterdi.
Virüse yakalandığı şüphesiyle yapılan testler sonucunda Velayeti'de Kovid-19 belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.
Evinde karantinaya alınan Velayeti'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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