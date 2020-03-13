Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, otobüs ve metro seferlerinin, pazar sabahına kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada kararın, virüsten korunma önlemleri kapsamında alındığı aktarıldı.

Camilerde koronavirüs temizliği

Vakıflar Bakanlığı da camilerin temizlik çalışmalarının artırılması talimatı verdi.

Bakanlık ayrıca soğuk algınlığı bulunan kişilerin hastalık süreleri boyunca camilere gelmemesi uyarısında bulundu.

Katar Sağlık Bakanlığı dün ülkede tespit edilen Kovid- 19 vaka sayısının 262'ye yükseldiğini açıklamıştı.