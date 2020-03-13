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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 109'a yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 109'a çıktığı açıklandı.
İsrail yerel medyasında Sağlık Bakanlığına dayandırılan haberlere göre, ülkede 5 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından hasta sayısı 109'a yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle üniversiteler de dahil olmak üzere ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında 100 kişiden fazla katılımcısı olan toplantıların iptaline karar verdi.
Etiketler: israil koronavirüs vaka sayısıSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 01:24
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