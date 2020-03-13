Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülke genelinde yaygınlaşan Kovid-19 vakalarının ardından olağanüstü toplandı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Wilmes, Kovid-19'un dünya genelinde hızla yayıldığına dikkati çekti.

Belçika'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında "federal etap"a geçtiğini açıklayan Wilmes, bu çerçevede bölge hükümetlerine sadece tavsiyede bulunulmayacağını, ulusal kararlar alınabilineceğini ifade etti.

Sophie Wilmes, ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

Wilmes, tüm kültürel ve spor etkinliklerinini iptal edildiğini duyururken kafe ve restoranların kapatılacağını, market ve eczanelerin açık kalacağını belirtti.

Toplumdaki yaşlı nüfusa dışarı çıkmamaları için tavsiyede bulunan Wilmes, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma göstermesi gerektiğinin altını çizdi.