ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Pompeo, "ABD, İngiliz dostlarının Hizbullah'ı yasaklama kararını takdirle karşılıyor. Bu İran destekli terör örgütünün elinde Amerikan kanı var. Orta Doğu, Avrupa ve dünyada saldırılar düzenlemeye devam ediyorlar. Uluslararası beraberlik İran rejimiyle yüzleşmek için büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den Hizbullah hamlesi

İngiliz İçişleri Bakanlığı, dün Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın yanı sıra Afrika'da faaliyet gösteren Anasır el-İslam ve JNIM örgütlerinin de terör listesine alındığı bildirilmişti.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

Bakanlık açıklamasında, DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerinin de terör listesine alınacağı belirtilmişti.

İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması yasaklanıyor.

Kaynak: AA