Biden, Almanya'nın ev sahipliğinde Elmau Sarayı'ndaki G7 Liderler Zirvesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı" planını açıkladı.

Gelişmekte olan ülkelerin salgın gibi küresel şoklarla karşı karşıya kaldığında temel altyapıdan yoksun olduğuna ve bu nedenle krizlerin etkilerini daha derin hissettiğine dikkati çeken Biden, bu durumun sadece insani bir endişe değil herkes için ekonomik ve güvenlik kaygıları yarattığını ifade etti.

G7 ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir altyapının sağlanabilmesi için finansal yardımlarını artıracağını belirten Biden, ABD'nin gelecek beş yıl içinde "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı" programına 200 milyar dolar ayıracağını açıkladı.

Biden, gelişmekte olan ülkelere küresel altyapı yatırımı için 2027'ye kadar G7 ülkeleri ile toplam 600 milyar dolar ayrılacağını söyledi.