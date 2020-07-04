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ABD'den Çin'e Güney Çin Denizi'nde tatbikat tepkisi
Çin'in egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikatlar yapmasına, ABD tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "son derece kışkırtıcı" değerlendirmesinde bulundu.
Güney Çin denizinde sular ısınıyor. Pekin yönetiminin bölgede gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarına tepki gösterildi.
Filipinler tatbikat sırasında karasularını ihlal etmesi halinde Çin'e en sert tepkinin verileceğini açıkladı.
Bir tepki de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in askeri tatbikatını "son derece kışkırtıcı" olarak değerlendirdi.
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.
Yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya ile Çin arasındaki egemenlik iddiaları sık sık krize neden oluyor.
Etiketler: çin Güney Çin Denizi abd tatbikat mike pompeoSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 12:41
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