Gelecek Salı günü New York'ta başlayacak BM Genel Kurulu'na katılmaları beklenen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in vizelerinin çıktığı açıklandı.

Vize belirsizliği Washington-Tahran hattında var olan gerilimi iyice tırmandırmıştı.

Genel Kurula bir hafta kala vizeleri çıkmayan Ruhani ve Zarif'in toplantılara katılamayacağı gündemdeydi.

Birleşmiş Milletler'in merkezine ev sahipliği yapan ABD'nin, toplantılara katılmak için New York'a gidecek diplomatlara vize verme yükümlülüğü bulunuyor.

Ancak ABD İranlı yetkililere daha önce de vize engeli koymuştu.

Temmuz ayında İran Dışişleri Bakanı Zarif'e sınırlı vize verildi. Zarif'in Birleşmiş Milletler binası ve İran'ın BM daimi temsilciliği ofisinin dışına çıkmasına müsaade edilmedi.

Kaynak: TRT Haber