Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk kuruluş ve derneklerinin çatı kuruluşu olan "Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi", Amerikan Kongresi'ne gönderdiği mektupta, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için çağrıda bulundu.

Temsilciler Meclisi ve Senato'ya gönderilen mektupta, FETÖ'nün elebaşı Gülen'in talimatıyla, NATO silahlarıyla Türkiye'de darbe girişiminde bulunduğu ve Türk halkına ateş açtığı hatırlatıldı, bu konuda çok sayıda delil olduğuna dikkat çekildi.

FETÖ'nün, Amerikalı Türkleri ve İslam'ı temsil etmediğine ve demokratik değerlere inanmadığına dikkat çekilen mektupta, "Bizler kendimizi, Amerikan toplumuna nüfuz etmeye çalışan Gülen tarikatının kökten dinciliğinden ve 'dinler arası diyalog' kavramı arkasına sakladığı antisemitizm anlayışından ayırmaktayız" denildi.

"ABD, Türk halkının bu talebini reddetmemeli"

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin mektubunda, FETÖ elebaşının yolsuzluk nedeniyle federal ve eyalet çapında çeşitli soruşturmalar altında olan milyonlarca dolarlık şebekeyi temsil ettiği de vurgulandı.

Gülen'in Türkiye'ye iadesi de istenen mektupta, "ABD, Türk halkının bu talebini reddetmemeli. İade için gerekli şartlar açıktır" denildi.