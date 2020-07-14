Tunus Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Enver Maruf, mecliste yaptığı konuşmada, ulaşım sektörünün hem Tunus'ta hem de dünyada COVID-19'dan olumsuz etkilendiğini belirtti.

"Tunus Hava Yolları, COVID-19 nedeniyle uçakların bakımıyla alakalı ikincil zararların yanı sıra kaynaklarından yaklaşık 400 milyon dinarlık (142 milyon dolar) zarar etti." diyen Maruf, şirketin, 15 Mart'tan 26 Haziran'a kadar uçuşları askıya aldığını ifade etti.

Bu süreçte sadece diğer ülkelerden yapılan tahliyeler ile Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda bazı ticari amaçlı uçuşların gerçekleştirildiğini aktaran Maruf, Tunus Hava Yolları'nın 2019'daki faaliyet düzeyine ancak 2013'te geleceğine işaret etti.