Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19'un Tunus Hava Yollarına maliyeti 142 milyon dolar
Tunus Hava Yollarının, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 142 milyon dolarlık zarar ettiği ve eski faaliyet düzeyine ancak 2023'te ulaşabileceği belirtildi.
Tunus Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Enver Maruf, mecliste yaptığı konuşmada, ulaşım sektörünün hem Tunus'ta hem de dünyada COVID-19'dan olumsuz etkilendiğini belirtti.
"Tunus Hava Yolları, COVID-19 nedeniyle uçakların bakımıyla alakalı ikincil zararların yanı sıra kaynaklarından yaklaşık 400 milyon dinarlık (142 milyon dolar) zarar etti." diyen Maruf, şirketin, 15 Mart'tan 26 Haziran'a kadar uçuşları askıya aldığını ifade etti.
Bu süreçte sadece diğer ülkelerden yapılan tahliyeler ile Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda bazı ticari amaçlı uçuşların gerçekleştirildiğini aktaran Maruf, Tunus Hava Yolları'nın 2019'daki faaliyet düzeyine ancak 2013'te geleceğine işaret etti.
Etiketler: tunus hava yolları koronavirüsSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 03:31
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