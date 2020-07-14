Haber Giriş: Kaynak: AA
Mısır'da son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 77 kişi daha hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 hastası 77 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 931 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 935'e ulaştığı aktarılan açıklamada vaka sayısının da 83 bin 1'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 556 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 24 bin 975'e ulaştığı bildirildi.
Etiketler: mısır koronavirüsSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 02:40
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