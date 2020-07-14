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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 290 bine yaklaştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 554 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 287 bin 796'ya yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 194 bin 624 test yapıldı.
Son 24 saatte 93 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 172'ye yükseldi.
Ülkede COVID-19 vakalarından 138 bin 241'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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