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Dünya
Independent 18.12.2023 08:19

ABD'deki bir lisenin güvenlik görevlisi, ev yapımı patlayıcı sattığını itiraf etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde 27 yaşındaki Angelo Jackson Mendiver isminde bir güvenlik görevlisi, patlayıcı madde imalatı ve ticareti suçlamalarını kabul etti.

ABD'deki bir lisenin güvenlik görevlisi, ev yapımı patlayıcı sattığını itiraf etti

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakersfield'daki Arvin Lisesi'nin eski kampüs güvenlik amiri Angelo Jackson Mendiver'in patlayıcı madde imalatı ve ticaretiyle patlayıcı madde postalama suçlamalarını kabul ettiği belirtildi.

Yetkililer, haziranda Mendiver'in evinde 225 kilodan fazla ev yapımı patlayıcı ele geçirildiğini, komploya katıldığı iddia edilen reşit olmayan bir kişinin evindeyse yarım ton daha bulunduğunu söyledi.

Instagram'dan satış yapıyordu

Savcılar, 27 yaşındaki Jackson'ın patlayıcı satmak için bir Instagram hesabı kullandığını ve Bakersfield Lisesi'ndeki reşit olmayan öğrencinin işlemlerin gerçekleştirilmesine ve "diğer eyaletlerde yaşayanlara postayla patlayıcı gönderilmesine" yardımcı olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mendiver, çocuğa attığı bir Instagram mesajında, patlayıcı bir cihaz olan titanyum salutun fotoğrafını, ardından kendi yaptığı ev yapımı patlayıcı cihazlarla ilgili çektiği iki videoyu ve 'ev yapımı tüm tüketicileri öldürür' ifadesini gönderdi" dendi.

Jackson'a ayrıca FBI ajanlarına yalan beyanda bulunma suçu da isnat edilmişti.

Nisanda hüküm giymek üzere mahkemeye çıkması beklenen Jackson, her bir suçlama için en fazla 5 yıl hapis ve 250 dolar para cezasıyla karşı karşıya.

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