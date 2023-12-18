Hamam böceğini öldürmeye çalışırken evi patlattı

Japonya'nın Kyushu adasında bulunan evinde gördüğü böceği öldürmek isteyen 54 yaşındaki adam haşereyi öldürmek için fazla miktarda böcek ilacı kullanınca patlama yaşandı.

İnsanla hamam böceğinin karşı karşıya geldiği bu tuhaf hikayede alevler o kadar devasaydı ki balkon camını patlattı.

Mainichi'nin haberine göre polis, apartman sakininin hafif yaralandığını ve Japon ısıtma masası kotatsu'nun yanında yanık izleri tespit ettiğini bildirdi.

Japonya Ulusal Tüketici İşleri Merkezi, elektrik prizlerinin yakınına böcek ilacı sıkılmasıyla bağlantılı benzer patlamalarla ilgili birkaç rapor aldı.

Straits Times'a göre, çeşitli haşere temizleme şirketleri tarafından bildirildiği üzere, elektrik prizlerinin yakınına böcek ilacı sıkmak hasara yol açabilir ve yaralanma riski oluşturabilir.

Olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve pek çok kullanıcı bu olağandışı durumu mizah konusu yaptı.