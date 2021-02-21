Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de yolcu uçağı acil iniş yaptı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Colorado eyaletinde, kalkışından hemen sonra arızalanan United Havayollarına ait uçak acil iniş yaptı.
Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan Boeing 777 tipi uçağın dakikalar içinde motorunda arıza meydana geldi.
Amerikan medyasında geniş yer bulan olayda, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınında bulunan evlerin bahçesine ve bazı boş alanlar düştüğü, şans eseri bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasına göre, sağ motoru arızalandıktan sonra uçak, havalimanına güvenli bir şekilde geri döndü.
FAA, yaşanan kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma yapacaklarını kaydetti.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Trump, başkanlık görevi sonrası ilk kez topluma konuşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz