Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan Boeing 777 tipi uçağın dakikalar içinde motorunda arıza meydana geldi.

Amerikan medyasında geniş yer bulan olayda, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınında bulunan evlerin bahçesine ve bazı boş alanlar düştüğü, şans eseri bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasına göre, sağ motoru arızalandıktan sonra uçak, havalimanına güvenli bir şekilde geri döndü.

FAA, yaşanan kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma yapacaklarını kaydetti.