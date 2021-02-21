Katalonya bölgesinin büyük kentlerinde odaklanan, ayrıca başkent Madrid ile Valladolid, Santander, Valensiya gibi diğer büyük şehirlerde de düzenlenen gösterilerde polis, ilk 4 günde yaşanan olayları önlemek için geniş güvenlik önlemi aldı.

Göstericiler, Barselona'da şiddet yanlısı eylemlerine devam etse de Madrid ve diğer kentlerde protestolar sakin geçti.

Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı

Madrid'de şehir merkezinde toplanan kalabalığın olduğu meydanın tüm giriş ve çıkışlarını kapatan polis, kimlik kontrolü ve üst aramasıyla girişe izin verdi.

Şiddet yanlısı grupların olası eylemlerine karşı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis, izinsiz olmasına rağmen göstericilerin toplanmasına ve slogan atarak tutuklu Hasel'e destek vermesine karışmadı.

Barselona'da ise küçük gruplar, çöp bidonlarını ateşe verip, yollara barikat kurarak ve polise taş atarak saldırdı.

95 kişi gözaltına alındı

Polis zaman zaman eylemcilere müdahale ederek bu kez Vandalizm'e izin vermedi.

Gösterilerin ilk 4 gününde yaklaşık 95 kişi gözaltına alınmış, 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Gözaltındakilerin büyük çoğunluğu çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.