Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 502 bini geçti
[Fotoğraf: Arşiv]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 502 bini aştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 48 bin 940'a yükseldi.
Vaka sayısının 1 milyon 502 bin 367'ye çıktığı ülkede bugüne kadar 8,8 milyondan fazla test yapıldı, virüs tespit edilen 1 milyon 409 bin 553 kişi iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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