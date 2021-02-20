Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ta Beled Üssü'ne roketli saldırı
[Fotoğraf: Arşiv]
Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD güçlerine ait Beled Üssü'ne 4 adet katyuşa roketi atıldı. Saldırıda 1 kişi yaralandı.
Beled Askeri Üssü’ne 4 adet katyuşa roketiyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda askeri üsteki 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Bağdat'ın 64 kilometre kuzeyinde bulunan üs, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinden askerleri barındırıyor. Üste ayrıca Iraklı askerler de bulunuyor.
Etiketler: Irak
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