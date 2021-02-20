Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna, Hindistan üretimi koronavirüs aşısından alacak
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna, Hindistan tarafından yeni tip koronavirüse karşı üretilen Covishield aşısından 500 bin doz alacak.
Hindistan'ın Kiev Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, aşıların ilk partisinin yakın zamanda Ukrayna'ya teslim edileceği ifade edildi.
500 bin doz Hindistan menşeli COVID-19 aşısı Covishield için Ukrayna'yla anlaşıldığı belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın aşıyı şubatta temin edecek ilk ülkelerden olacağı vurgulandı.
COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.
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