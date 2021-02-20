Hindistan'ın Kiev Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, aşıların ilk partisinin yakın zamanda Ukrayna'ya teslim edileceği ifade edildi.

500 bin doz Hindistan menşeli COVID-19 aşısı Covishield için Ukrayna'yla anlaşıldığı belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın aşıyı şubatta temin edecek ilk ülkelerden olacağı vurgulandı.

COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.