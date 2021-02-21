Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: AP]
ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı bir saldırganın, girdiği bir silah mağazasında açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Amerikan NBC kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, New Orleans kentinde, elinde silahı olan bir saldırganın bir silah mağazasına girmesi ve rastgele ateş açması sonucu 3 kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.
Saldırıya uğrayan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililerin ilerleyen saatlerde olayla ilgili ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: ABD
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