Amerikan NBC kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, New Orleans kentinde, elinde silahı olan bir saldırganın bir silah mağazasına girmesi ve rastgele ateş açması sonucu 3 kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Saldırıya uğrayan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililerin ilerleyen saatlerde olayla ilgili ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.