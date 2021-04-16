Polis şiddetinin gündemden düşmediği ABD'de, polis bu kez 13 yaşındaki bir çocuğu öldürdü.

29 Mart'ta Chicago'da yaşanan olaya ilişkin görüntüler basınla paylaşıldı.

Polis, çocuğu ellerini kaldırmasına rağmen vurdu

Polisin vücut kamerası görüntülerinden oluşan video, söz konusu polis memurunun aracını durdurup, Adam Toledo isimli 13 yaşındaki çocuğu kovalaması ile başlıyor.

Bir süre çocuğun ardından koşan polis memuru, çocuğa durmasını ve ellerini göstermesini söylüyor.

Çocuk koşmayı bırakıp ellerini kaldırmasına rağmen polis memuru ateş etti.

13 yaşındaki çocuğu vuran polis izne ayrıldı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Chicago Polisi, 13 yaşındaki çocuğun elinde silah olduğunu iddia etti.

Polisin, bölgede ateş edildiğine dair ihbar alması sebebiyle olay yerine gittiği, Toledo ve bir başka kişiyi yakalamaya çalıştığı açıklandı.

Çocuğun ailesi ve avukatı ise iddiaların doğru olmadığını, Adam Toledo'nun elinde silah olmadığını aktardı.

Toledo'yu vuran polisin 34 yaşındaki Eric E. Stillman olduğu ve olaydan sonra 30 günlük idari izne ayrıldığı öğrenildi.