ABD'de New York Times gazetesi, Teksas'ta bir grup lise öğrencisinin siyahi öğrenciler için fiyat biçtiğini yazdı.

Gazete, Aledo şehrinde bir lisede bir grup öğrencinin Snapchat uygulamasında "köle ticareti" adlı bir grup kurduklarını duyurdu.

Siyahi öğrenciler için fiyat biçtiler

Mesajlara ulaşan gazete, yazışmaların bulunduğu ekran görüntülerini inceledi. Siyahi öğrencilere 1 ila 100 dolar fiyat biçildiğini belirledi.

Bir mesajda, hedef alınan bir siyah öğrencinin, "saçları bu kadar kötü olmasaydı fiyatının daha yüksek olacağı" ifadesi bulunduğu aktarıldı.

Öğrencilere disiplin cezası verildi

Olay, duyulması sonrası büyük tepki topladı.

Okul yönetimi, gruptaki mesajlaşmalar için söz konusu öğrencilere "ırkçı taciz ve siber zorbalık" nedeniyle disiplin cezası verdi.

Yetkililer, hedef alınan siyah öğrenciler ve ailelerinin yaşadıklarından ötürü büyük üzüntü duyduklarını aktardı.