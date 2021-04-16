Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 73 bin 174 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 746 bin 681’e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 3 bin 560 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 365 bin 444'e yükseldi.

ABD'den sonra en çok etkilenen ikinci ülke

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 236 bin 295 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan COVID-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.