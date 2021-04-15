Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Son 24 saatte 301 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Fransa'da toplam can kaybı sayısı 100 bini geçti.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 bin 45 artışla 5 milyon 187 bin 879'a yükseldi.
Virüs nedeniyle son 24 saatte 301 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 100 bin 102'ye çıktı.
İkinci doz aşı olanların sayısı 4 milyonu aştı
Hastanelerde 5 bin 924'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 668 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1884 artışla 317 bin 36'ya ulaştı. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,6'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 956 bin 87'ye çıktı, bunlardan 4 milyon 265 bin 276'sına ikinci doz uygulandı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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