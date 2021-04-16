Hutchinson Polisi, Minnesota'da yer alan Hutchinson bölgesinde maske takmayı reddeden 61 yaşındaki bir şahsın, nalbur dükkanı çalışanına kereste ile saldırdığını, sonrasında ise kendisine müdahale eden bir polis memurunu çekiç ile darp ettiğini açıkladı.

Ardından, olay yerine yakın bir otoparkta görülen şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Araçta asılı kalan polise rağmen kaçmaya devam etti

Takibin sonunda aracı durduran ekipler, şüpheliye aracın şoför camından müdahale etmek istedi. O sırada, bir polis memuru araç camına sıkıştı ve memur araca asılıyken şüpheli şahıs aracını kullanmaya devam ederek kaçmaya çalıştı.

Yetkililer, şüpheli şahsın araca asılı kalan polis memurunun başına çekiçle vurarak kendisini darp ettiğini aktardı.

Yaralanan polis memuru, Hutchinson Health Hastanesi'ne sevk edildi.

61 yaşındaki şahıs ise birinci derece saldırı suçundan olay yerinde tutuklanarak, McLeod İlçe Hapishanesi'ne götürüldü.