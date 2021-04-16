İsrail ordusu Gazze'ye gece saatlerinde hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir füzeye karşılık savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze'yi hedef aldığı belirtildi. Gazze'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu aktarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.