ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1 azalarak 590 bine geriledi.

Piyasa beklentileri yeni konut satışlarının bu dönemde 660 bin olması yönündeydi.

Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışları, mayısta yüzde 6,3 artışla 642 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,4'lük azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artarak 402 bin 400 dolara yükseldi.

Analistler, konut satışlarına ilişkin son verilerin, artan konut kredisi (mortgage) faiz oranlarının yüksek fiyatlarla birleşerek konut talebini azalttığının işareti olduğunu belirtti.

Ulusal konut fiyat endeksi mayısta yüzde 19,7 arttı

S&P CoreLogic Case-Shiller, mayıs ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,7 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, nisanda yıllık bazda yüzde 20,6'lık artış göstermişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise mayısta yıllık bazda yüzde 20,5 arttı.

Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen verinin bu dönemde yüzde 20,6 artması bekleniyordu. Endeks, nisanda yüzde 21,2'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 36,1 ile Tampa, yüzde 34 ile Miami ve yüzde 30,8 ile Dallas oldu.

Analistler, konut kredisi (mortgage) faiz oranlarındaki artış ve yüksek enflasyonla konut piyasasının soğuduğunu ve konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını belirtti.