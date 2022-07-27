Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 00:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kabine üyelerinden oluşan heyetle Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bin Selman'ın ikili görüşmesinin ardından iki ülke heyetleri bir araya geldi.
Görüşmelerde, yeşil enerji alanında iş birliğiyle Suudi Arabistan'ın Avrupa'ya Yunanistan üzerinden elektrik transferi imkanları da ele alındı.
İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Anlaşması imzalanırken; enerji, savunma, yatırım, sağlık, kültür, spor, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini öngören anlaşmalar yapıldı.
Ziyaret kapsamında iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri, Asya ve Avrupa arasında veri transferini Suudi Arabistan ve Yunanistan üzerinden sağlaması hedeflenen denizaltı kablo bağlantı projesi "Doğudan Akdeniz'e Veri Koridoru" (East to Med data Corridor) için de imza attı.
Etiketler: Suudi Arabistan Yunanistan
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