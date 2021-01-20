Washington, tarihinin en konuşulan yemin törenlerinden birine sahne oldu.

Joe Biden ve Kamala Harris eşleri ile birlikte, önce Havari Aziz Matthew Katedrali'ne gitti, ardından yemin töreni için Kongre binasına geçti.

Önce Kamala Harris, ardından Joe Biden yemin etti. Biden üçüncü kez çıktığı kürsüde, 128 yıllık aile yadigarı İncil'e el bastı. Böylece ülkenin 46. Devlet Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris resmen göreve başlamış oldu.

Tören, 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle normalden daha yoğun güvenlik önlemlerinin gölgesinde geçti. Biden'ın Wilmington şehrinden trenle Washington'a geçmesi planı da son anda iptal edildi. Güvenlik gerekçesiyle Biden, Washington'a törenden bir gün önce uçakla gitti.

Biden ve Harris, yeminlerini kurşun geçirmez bir camın arkasından gerçekleştirdi. Biden'ın başkanı olarak yaptığı ilk konuşma 24 dakika sürdü.

Washington DC'de olağanüstü hal devam ederken, 25 bin ulusal muhafız da şehirde devriye gezdi.

Salgın nedeniyle katılım da sınırlı tutuldu. Koronavirüs testi yaptırmış 200 konuk, aralıklı olarak yerleştirilen sandalyelerinde yemin törenini izledi. Arka planda ise alanı dolduran biletli bin kadar kişi yer aldı.

Şarkıcı Lady Gaga, yeminlerin hemen öncesinde ABD ulusal marşını seslendirdi.

Jennifer Lopez de sahne aldı.

22 yaşındaki siyahi şair Amanda Gorman da başkanlık töreni açılış şiirini okuyan en genç isim olarak tarihe geçti.

Törene dakikalar kala Biden, Kongre binasından 4 saniyelik bir video paylaştı. Eşi ile ele ele tutuştukları videoyu "Seni seviyorum Jilly ve önümüzdeki yolculukta senin yanımda olmana bundan daha fazla minnettar olamam." notuyla paylaştı.