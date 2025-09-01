Açık 28ºC Ankara
Dünya
AA 01.09.2025 09:44

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin yaklaşık 600 Guatemalalı çocuğu sınır dışı kararının yürütmesini durdurdu

ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin Guatemalalı yaklaşık 600 refakatsiz çocuğu sınır dışı etme kararının yürütmesini geçici durdurdu.

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin yaklaşık 600 Guatemalalı çocuğu sınır dışı kararının yürütmesini durdurdu

ABD basınında yer alan haberlere göre avukatlar, Trump yönetiminin ülkeye yasa dışı yollarla ve yanlarında aileleri olmadan gelen 10 ila 17 yaşlarındaki 10 çocuğu sınır dışı etme kararına karşı dava açtı.

Davada bu çocukların ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda "istismar, yok sayılma, yargılanma ya da işkenceye" maruz kalabilecekleri belirtildi.

Dava açılmasının ardından başkent Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Sparkle Sooknanan, çocukların sınır dışı edilmesi kararının yürütmesini 14 günlüğüne durdurma kararı aldı.

Bu kararla söz konusu 10 çocuğun yanı sıra yaklaşık 600 Guatemalalı refakatsiz çocuğun da sınır dışı işlemleri durdurulmuş oldu.

Öte yandan kararın açıklandığı dakikalarda bazı çocukların çoktan uçağa bindirildiği, kararın ardından uçaktan indirilerek Mültecileri Yeniden Yerleştirme Ofisine gönderildikleri kaydedildi.

Demokrat Senatör Ron Wyden, Trump yönetiminin ABD'ye aileleri olmadan gelen yaklaşık 600 Guatemalalı çocuğu sınır dışı etme planına tepki göstermişti.

Trump yönetimi, göçmen karşıtı kararları ve adımları nedeniyle sık sık eleştiriliyor, mahkeme kararlarıyla birçok adımı engelleniyor.

ABD Donald Trump Guatemala
Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: 600'den fazla kişi yaşamını yitirdi
