Dünya genelinde sivillerin en çok silaha sahip olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri.

Daha önce yapılan bir araştırmaya göre, ABD'lilerin yüzde 40'ı silahlarının olduğunu veya silahlı bir evde yaşadıklarını belirtiyor.

Bireysel silahlanma havalimanlarında güvenlik kontrollerine de yansıdı. Ülke genelinde de havalimanlarındaki güvenlik kontrollerinde el bagajlarında silah tespit ediliyor.

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) verilerine göre, TSA görevlilerinin ülke genelinde havalimanlarında yaptıkları güvenlik kontrolünde tespit edilen silah sayısında artışlar dikkat çekiyor.

7 bin 539 silah tespit edildi

Son 21 ayda yolcuların el bagajlarında 7 bin 539 silah tespit edildi. 2017 yılında 3 bin 957, 2018 yılında ise yüzde 7 artışla yolcuların bagajlarında toplam 4 bin 239 adet ateşli silah tespit edilirken, bu yıl sayı 9 ayda 3 bin 300 oldu.

ABD'de son iki haftada havalimanlarında 17 ateşli silah yakalanırken, sadece Salt Lake City Havaalanında, TSA güvenlik görevlileri, son yedi günde yedi farklı yolcunun el bagajında ​​silah tespit etti.

Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre ABD havalimanlarında haftalık yakalan silah sayısı ortalaması 81.6, günlük yakalanan silah sayısı ortalaması da 11.6 oldu.

2018 yılında ABD'de hangi havalimanında kaç silah tespit edildi?

1.Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanı (ATL): 298

2.Dallas / Fort Worth Uluslararası Havaalanı (DFW): 219

3.Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havaalanı (PHX): 129

4.Denver Uluslararası Havaalanı (DEN): 126

5.Orlando Uluslararası Havaalanı (MCO): 123

6.George Bush Kıtalararası Havalimanı (IAH): 117

7.Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı (FLL): 96

8.Austin-Bergstrom Uluslararası Havaalanı (AUS): 93

9.Dallas Love Field Havaalanı (DAL): 89

10.Nashville Uluslararası Havaalanı (BNA): 86

Kaynak: DHA