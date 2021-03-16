Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 07:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de uçak, otomobilin üstüne düştü: 2 ölü, 2 yaralı
ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza, bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Florida eyaletinin Pembroke Pines kentinde, kontrolden çıkan küçük bir uçak elektrik nakil hatlarına çarptı. Ardından yolda ilerleyen otomobilin üzerine düştü.
Bir süre yerde sürüklenen uçakta patlama yaşandı.
2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobildeki kadın ve çocuk yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşanan kaza bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Elektrik Uçak Kazası
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