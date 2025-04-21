Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.04.2025 21:58

ABD'de uçak alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanından kalkmak üzere olan uçağın motorunun alev alması nedeniyle 282 yolcu tahliye edildi.

CNN'in haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta hava yolu şirketi, "Airbus A330" model uçağın motorunun alev almasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamalarda, 282 yolcunun bulunduğu uçağın, Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı seferi için kapıdan ayrılmasından kısa süre sonra iki motorundan birinin alev aldığı aktarıldı.

Havalimanındaki ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin, motorun, egzoz borusundan alev almasının ardından yangına müdahale ettiği kaydedilen açıklamaya göre, 282 yolcu acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi.

Delta hava yolu firması, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta'ya götürüleceğini duyurdu.

Bu arada FAA, ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ABD'deki uçak kazaları arttı

FAA, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuş, kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.

1 Şubat'ta Philadelphia kentinde hava ambulansının bir alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca 17 Şubat'ta da yine Delta Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters dönmüş, 80 kişi taşıyan uçaktaki yolculardan 18'i yaralanmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusunda katil İsrail askerlerini pusuya düşürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:52
Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin 4 tutuklama
22:38
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
22:38
BM: İsrail 50 gündür Gazze'ye her türlü yardım malzemesinin girişini engelliyor
21:51
Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusunda katil İsrail askerlerini pusuya düşürdü
21:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türksat 6A Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak
21:24
Manisa'da pitbull besleyen 2 kişiye 304 bin lira ceza
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
ABD'de uçağın motorunun alev alması sonucu 282 yolcu tahliye edildi
ABD'de uçağın motorunun alev alması sonucu 282 yolcu tahliye edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ