Trump Medya ve Teknoloji Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, David Nunes bu ay sonunda Temsilciler Meclisi üyeliğinden istifa edecek ve şirketin CEO'su olarak gelecek ay göreve başlayacak.

Trump'a yakınlığıyla biliniyor

Amerikan basınına konuşan Nunes'e yakın kaynaklar da söz konusu haberi teyit etti.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Nunes ilk olarak 2002'de 30 yaşında Temsilciler Meclisine seçilmiş ve bugüne kadar girdiği 10 seçimi kazanmıştı.

Sosyal medya platformları Twitter, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

Trump ise Şubat 2021'de TMTG'yi kurmuş ve ekimde bu şirket bünyesinde "TRUTH Social" adlı bir sosyal medya platformu kurmayı planladığını açıklamıştı.