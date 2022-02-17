Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 07:54Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de tanker binaya çarptı
ABD'nin New York eyaletinde benzin yüklü tankerin kaza yapması sonucu yangın çıktı.
ABC'nin haberine göre, New York'a bağlı Long Island'da 13 bin galon benzin taşıyan tanker, bir iş yerine çarptı.
Araçtan kurtarılan sürücü, hafif yaralı olarak tedaviye alındı. Yangına müdahale eden 3 itfaiyeci de hastaneye kaldırıldı.
Patlama nedeniyle, Sunrise otoyolu trafiğe kapatıldı.
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