ABC'nin haberine göre, New York'a bağlı Long Island'da 13 bin galon benzin taşıyan tanker, bir iş yerine çarptı.

Araçtan kurtarılan sürücü, hafif yaralı olarak tedaviye alındı. Yangına müdahale eden 3 itfaiyeci de hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle, Sunrise otoyolu trafiğe kapatıldı.