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Dünya
TRT Haber 04.03.2024 09:38

ABD'de süper salı: Başkan adayları belli oluyor

ABD'de partilerin başkan adaylarının kim olacağına dair kritik bir noktaya gelindi. 5 Mart'ta toplam 50 eyaletin 16'sında başkan adaylığı için ön seçim yapılacak. "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçimlere Biden ve Trump partileri için en güçlü adaylar olarak giriyor.

ABD'de süper salı: Başkan adayları belli oluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset sahnesi ısınıyor.

Kasım ayındaki Başkanlık seçimleri için önemli dönemeçlerden biri de Süper Salı.

50 eyaletten 16'sında hem Demokratik Parti hem de Cumhuriyetçi parti için ön seçimler yapılacak.

ABD'deki son seçim anketine göre Biden, Trump'tan 5 puan geride
ABD'deki son seçim anketine göre Biden, Trump'tan 5 puan geride

Süper Salı'da özellikle California, Texas, Virginya gibi önemli yerler bulunuyor.

Biden, kendi partisi adına ön seçimlerde en büyük aday. Bugüne kadar ki ön seçimleri de açık ara farkla kazandı.

Tüm eyaletlerde Demokratik Parti için yine benzer sonucun çıkması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Parti için kırılma noktası olabilir

Cumhuriyetçi Parti içinse Süper Salı'nın bir kırılma noktası olabileceği konuşuluyor.

Düğüm Trump'ın karşısında tek güçlü aday olarak kalan Nikki Haley'le ilgili.

Haley daha önce valilik yaptığı Güney Karolina da dahil olmak üzere ön seçimlerde büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Son olarak başkent Washington’da Trump’a karşı ilk zaferini alsa da Haley'in 16 eyalette yenilgi yaşaması adaylıkla ilgili kararını değiştirebilir.

ABD'de ön seçim süreci haziran ayına kadar sürecek.

Ağustos ayında ise ABD'de başkan adayları resmi olarak açıklanacak.  

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