ABD'de sinagogda 11 kişiyi öldüren saldırgana ölüm cezası verilebileceğine hükmedildi

ABD'de Pittsburgh Federal Mahkemesinde, 12 kişilik jüri heyeti, Bowers'ın ölüm cezası almaya uygun olduğuna hükmetti.

Bu karar üzerine duruşmada ikinci aşama olarak, Bowers'ın ölüm mü yoksa müebbet hapis cezasına mı çarptırılacağına dair nihai kararı vermesi için daha fazla kanıt jüriye sunulacak.

Jüri üyeleri, Bowers'ın ölüm cezası almayı hakkettiğine karar verirse bu, idam cezasını sona erdirme taahhüdü için kampanya yürüten Joe Biden'ın başkanlığı sırasında verilen ilk federal ölüm cezası olacak.

Saldırıyı planladığını ve daha fazla Yahudi'yi öldüremediği için üzüldüğünü söyledi

Üyelerin Bowers'ı idam cezasına çarptırmak için, ağırlaştırıcı faktörlerin hafifletici faktörlerden daha üstün geldiği konusunda oy birliğiyle anlaşmaları gerekiyor.

Savcılar, Bowers'ın saldırıyı 6 ay önceden planladığı ve daha fazla Yahudi’yi öldüremediği için üzüldüğünü söylemesinden dolayı en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulunurken, avukatları ise akıl sağlığı sorunları olduğunu öne sürmüştü.

Şu an 50 yaşında olan Bowers, 27 Ekim 2018'de Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişinin ölümüne, 4'ü polis 6 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Bowers, geçen ay, devam eden yargılama sonucunda mahkeme heyeti tarafından, hakkındaki, ölümle sonuçlanan dini inançların özgürce yerine getirilmesini engellemek, cinayet işlemek için ateşli silah kullanmak ve nefret suçu dahil 63 suçtan suçlu bulmuştu.