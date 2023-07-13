Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.07.2023 20:54

BM: Çatışmadan kaçanlar için küresel dayanışma gerekli

Birleşmiş Milletler, çatışma bulunan bölgelerden kaçanlara, gelişmekte olan ve kendi sorunlarıyla baş etmeye çalışan ülkelerin kapılarını açtığını belirterek, "küresel dayanışma" çağrısında bulundu.

BM: Çatışmadan kaçanlar için küresel dayanışma gerekli
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan ve genel olarak çatışmadan kaçan kişilerle ilgili konuştu.

Dujarric, çatışmadan kaçan kişilere kapılarını açan ülkelerin, genellikle gelişmekte olan ülkeler olduğuna, kendi sorunları ve "gerçek sınamalarla" uğraştığına dikkati çekti.

Bunun Bangladeş ve Çad gibi ülkelerde açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden Dujarric, "Bu, küresel dayanışmayla bölüştürülmesi gereken bir mesele." dedi.

Dujarric, BM'nin Sudan'da barış için birebir rol oynamadığına işaret ederek, birçok farklı barış girişimi bulunduğunu ve BM'nin de bunları desteklediğini söyledi.

Kendi irtibatlarının da sürdüğünü kaydeden Dujarric, "Sudan halkının korkunç acısını dindirmeyi amaçlayan girişimleri destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da nisan ortasından bu yana süren iç savaş nedeniyle yerinden olanların sayısının 3 milyonu geçtiğini açıklamıştı. IOM'un paylaştığı son verilere göre, çatışmalar nedeniyle 2 milyon 414 bin kişi ülke içinde farklı bir bölgeye kaçarken, 737 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
ABD'den ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:59
Diyarbakır'da narkotik operasyonunda 13 tutuklama
20:44
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil göle düştü
20:49
Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku paniği
20:22
Drift yapan sürücü kazaya neden oldu
20:23
ABD'den ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a soruşturma
20:11
Altun'dan Batı'ya 15 Temmuz tepkisi: İkircikli beyanlarla karşı karşıya kaldık
İstanbul'da sıcak hava etkili oldu
İstanbul'da sıcak hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ