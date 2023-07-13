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Dünya
AA 13.07.2023 20:20

ABD'den ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a soruşturma

ABD Federal Ticaret Komisyonunun, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI hakkında, kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlattığı açıklandı.

ABD'den ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a soruşturma

ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) tarafından OpenAI hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.

OpenAI'ın kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarıyla ters düşüp düşmediğini inceleyen FTC, San Francisco merkezli şirketten yapay zeka modelleriyle ilgili risklerin nasıl ele alındığına ilişkin kayıtları talep etti.

Komisyon, OpenAI'dan "gerçek kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı veya aşağılayıcı ifadeler" oluşturan ürünleriyle ilgili alınan tüm şikayetlerin ayrıntılı açıklamalarını sunmasını istedi.

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