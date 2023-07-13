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Dünya
AA 13.07.2023 19:57

Beyaz Saray'a kokaini kimin soktuğu tespit edilemedi

ABD'de Gizli Servisin Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili soruşturmasında, uyuşturucuyu komplekse kimin soktuğu belirlenemedi.

Beyaz Saray'a kokaini kimin soktuğu tespit edilemedi
[Fotoğraf: DepoPhotos]

ABD'de Gizli Servisten yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Kokainin, Beyaz Saray kompleksinin Batı Kanadı'na girmeden önce elektronik ve kişisel cihazları geçici olarak saklamak için kullanılan kutuda bulunduğu belirtilen açıklamada, uyuşturucuyu Beyaz Saray'a kimin soktuğunun tespiti için güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Beyaz Saray'da bulunan şüpheli madde kokain çıktı
Beyaz Saray'da bulunan şüpheli madde kokain çıktı

Açıklamada, kokainin tespit edilmesinden önceki birkaç günü kapsayan yüzlerce ziyaretçinin görüntülerinin tarandığı ancak kokaini kimin bıraktığının belirlenemediği kaydedildi.

Maddi bir kanıt olmadığı için soruşturma tamamlandı

Kokainin bulunduğu plastik torbanın da FBI tarafından testlere tabi tutulduğu ancak kullanılabilir bir parmak izi veya DNA'nın tespit edilemediği bildirilen açıklamada, bu nedenle kamera görüntüleri ile testler arasında karşılaştırma yapılamadığı belirtildi.

Açıklamada, maddi bir kanıt olmadığı için kokainle ilgili soruşturmanın tamamlandığını duyuruldu.

Beyaz Saray'da 2 Temmuz'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, kokainin, ziyaretçilerin de yoğun kullandığı kompleksin oldukça işlek bir bölgesinde tespit edildiğini söylemişti.

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