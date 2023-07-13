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Dünya
AA 13.07.2023 19:51

ABD Savunma Bakanı, Ukrayna'nın NATO'ya katılımında 'şüphesi olmadığını' söyledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya ile savaştan sonra Ukrayna’nın NATO’ya katılması konusunda “hiç şüphesi olmadığını” belirtti.

ABD Savunma Bakanı, Ukrayna'nın NATO'ya katılımında 'şüphesi olmadığını' söyledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, CNN’e verdiği mülakatta, Ukrayna’nın NATO’ya katılım başvurusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın ittifaka katılımı hakkında, Litvanya’da yapılan NATO Zirvesi’ndeki toplantıya atıfta bulunan Austin, “Bunun olacağından hiç şüphem yok ve odadaki tüm ülkelerin de aynı şeyi söylediğini duyduk.” diye konuştu.

Austin, Ukrayna'nın NATO'ya katılmadan önce yargı reformları ve demokrasinin durumu gibi konular dahil olmak üzere birkaç adım atması gerektiğine de dikkati çekti.

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Savaşın ne zaman bitebileceği veya bittikten sonra Ukrayna’nın NATO’ya katılımının ne kadar sürebileceği konusunda yorum yapmaktan kaçınan Austin, “Şunu söyleyeceğim, tanık olduğum tüm ülkeler olabildiğince hızlı hareket etmek istiyor. Herkesin Ukrayna’nın ittifakta olmasını istediğine inanıyorum.” dedi.

Litvanya’nın Vilnius şehrinde dün sona eren NATO Zirvesi sırasında Ukrayna’nın ittifaka katılımı da gündeme gelmiş, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın üyelik için "şu an hazır olmadığını, bunun Rusya ile savaştan sonra değerlendirileceğini" belirtmişti.

Ukrayna, Şubat 2022’de Rusya ile başlayan savaştan sonra NATO üyeliği için resmen başvuruda bulunmuştu.

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