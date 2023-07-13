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Dünya
AA 13.07.2023 11:55

Zelenskiy: İlk kez NATO yolunda Ukrayna için bir güvenlik temeli oluşturduk

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'nun Vilnius zirvesinden ülkesi için iyi sonuçlarla döndüklerini belirterek “Bu çok önemli. Bağımsızlıktan bu yana ilk kez NATO yolunda Ukrayna için bir güvenlik temeli oluşturduk." dedi.

Zelenskiy: İlk kez NATO yolunda Ukrayna için bir güvenlik temeli oluşturduk
[Fotograf: AA]

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, NATO'nun Vilnius zirvesini değerlendirdi.

Ülkesi ve Ukrayna askerleri için iyi sonuçlarla zirveden döndüklerini belirten Zelenskiy, “Bu çok önemli. Bağımsızlıktan bu yana ilk kez NATO yolunda Ukrayna için bir güvenlik temeli oluşturduk. Bunlar, dünyanın önde gelen 7 demokrasisi tarafından teyit edilen somut güvenlik garantileridir.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna’nın daha önce hiç böyle bir güvenlik temelinin olmadığını vurgulayarak “Bu temel üzerine en güçlü ülkelerle ikili güvenlik anlaşmalarından oluşan yeni ve yasal olarak bağlayıcı bir mimari inşa edeceğiz.” diye konuştu.

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2 günlük zirvede Ukrayna’nın NATO’da yer alıp almayacağına ilişkin tüm şüphe ve belirsizlikleri ortadan kaldırdıklarına işaret eden Zelenskiy, “(Ukrayna NATO’da) Yer alacak. İlk kez sadece müttefikler değil, aynı zamanda İttifak'taki önemli bir çoğunluk da bunu şiddetle destekliyor. Daha önce hiçbir NATO ülkesinden Ukrayna için ‘eşitler arasında eşitsiniz’ sözleri gerçekten anlamlı gelmemişti. Şimdi herkes bunun bir gerçek olduğunu anlıyor. Eşitler arasında eşit olmak. Zaferimizle ve NATO’ya katılmamızla bu gerçeği bir kez daha teyit edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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