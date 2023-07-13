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Dünya
AA 13.07.2023 11:52

Çin'den ikili ilişkileri düzeltmek için ABD'ye "somut adım" çağrısı

Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, "ikili ilişkileri tekrar rayına oturtmak" için ABD'ye "somut adım" atması çağrısında bulundu.

Çin'den ikili ilişkileri düzeltmek için ABD'ye "somut adım" çağrısı
[Fotograf: AP]

Çin'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Şie'nin, ABD Savunma Bakanlığı Hint-Pasifik Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Ely Ratner ile yaptığı görüşmede, askeri konular ve karşılıklı çıkarlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, Washington'un "devletler arası ve askeri ilişkileri yeniden rayına oturtmak" için "Tayvan sorunu gibi önemli meseleleri ihtiyatlı şekilde ele alması" gerektiği kaydedildi.

Görüşmede Çin ve ABD'nin ortak çıkarının güçlü ve istikrarlı ikili ilişkilerden geçtiğini belirten Şie, devletler arası ve askeri ilişkiler konusunda Washington'ı "somut adımlarla engelleri kaldırmaya ve farklılıkları yönetmeye" çağırdı.

ABD Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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