Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 07:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'de bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırgan olduğu düşünülen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Illinois eyaletinin Rockford kentinde bir bowling salonuna ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı.
Olayda, başka saldırgan olmadığı tahmin ediliyor. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Olayın ABD’deki rastgele düzenlenmiş saldırılardan biri olduğu açıklandı.
Rockford kentinde bu yıl 35 kişi öldürüldü.
Etiketler: ABD
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