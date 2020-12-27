Illinois eyaletinin Rockford kentinde bir bowling salonuna ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Olayda, başka saldırgan olmadığı tahmin ediliyor. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Olayın ABD’deki rastgele düzenlenmiş saldırılardan biri olduğu açıklandı.

Rockford kentinde bu yıl 35 kişi öldürüldü.