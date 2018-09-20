ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Harford bölgesi şerifinin resmi Twitter hesabından, "Spesutia Yolu ile Perryman Yolu arasındaki alanda bir silahlı saldırı olduğunu teyit edebiliriz. Çok sayıda kurban var." açıklamasında bulunuldu.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 Eylül 2018

Maryland’deki saldırıda 3 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Harford, başkent Washington DC'nin yaklaşık 115 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

Maryland Eyaleti Valisi Larry Hogan ise korkunç saldırıyı yakından izlediğini söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Hogan, "dualarımız saldırıdan etkilenen herkesle birlikte. Devletimiz tüm desteği sunmaya hazırdır" dedi.

Kaynak: TRT Haber