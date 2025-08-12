Açık 22.5ºC Ankara
Dünya
AA 12.08.2025 00:42

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı.

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü
[AFP (Arşiv)]

Texas polisi, Austin kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı olduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre 2 kişiyi öldüren saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Austin polisi de, X hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerinde güvenlik önlemleri alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Polis, saldırganın beyaz bir erkek olduğunu, bölgedeki bazı yolların bir sonraki emre kadar ulaşıma kapatıldığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olayın meydana geldiği alışveriş merkezinin otoparkında çok fazla polisin ve acil müdahale ekibinin olduğu ve önlemler aldığı görüldü.

Öte yandan polis olayda yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapmazken, ABD medyasındaki haberlerde, alışveriş merkezine yakın bir hastanede 3-4 yaralının tedavi altına alındığı iddia edildi.

ABD
