Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı kavga: 4 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD’nin Chicago kentinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Chicago polisinden yapılan açıklamada, şehrin güney kısmındaki Englewood Mahallesi'nde yerel saatle 05.45 civarında duyulan silah sesleri üzerine olay yerine intikal edildiği bilgisi paylaşıldı.
4 ölü, 4 yaralı
Bir evde başlayan tartışma üzerine çıktığı anlaşılan silahlı kavgada 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 4 kişinin de civardaki hastanelere kaldırıldığı, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Açıklamada, olayın geçtiği bölgenin trafiğe kapatıldığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü aktarıldı.
Etiketler: ABD
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