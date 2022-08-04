Washington Post gazetesinin haberine göre, Arizona'daki Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ofisine (CBP) gönderilen mektupta, hazirandan bu yana sınırda gözaltına alınan yaklaşık 50 Sih sığınmacının sarıklarına el konulduğu belirtildi.

ACLU, "dini özgürlüklerin ve federal yasaların açıkça ihlal edildiği" bu durumun, derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

ABD'de 500 sih sığınmacı yaşıyor

ACLU'nun mektubuna göre, Hindistan'dan gelen göçmenlerin çoğunluğunu, dini özgürlük arayışı için ülkenin Pencap bölgesinden ABD'ye gelen Sih sığınmacılar oluşturuyor.

ABD'de yaklaşık 500 bin Sih sığınmacı yaşıyor.

Sihizm, büyük çoğunluğu Hindistan'da olmak üzere yaklaşık 30 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük beşinci dini olarak kabul ediliyor.

Soruşturma başlatıldı

Gümrük ve Sınır Koruma Komiseri Chris Magnus ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları ciddiye aldıklarını belirterek, "Bizim beklentimiz, Gümrük ve Sınır Koruma çalışanlarının karşılaştığımız tüm göçmenlere saygıyla davranmasıdır" dedi.

Magnus, iddiaların ele alınması için bir iç soruşturma başlatıldığını aktardı.