ABD'de Sih sığınmacıların sarıklarına el konulması tepkilere yol açtı
Meksika sınırından ABD'ye giren Sih sığınmacıların, dini inançları gereği taktıkları sarıklarına el konulduğuna dair haberler ülkede "dini özgürlüklerin ihlali" olarak tepkilere yol açarken, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi iddialarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
Washington Post gazetesinin haberine göre, Arizona'daki Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ofisine (CBP) gönderilen mektupta, hazirandan bu yana sınırda gözaltına alınan yaklaşık 50 Sih sığınmacının sarıklarına el konulduğu belirtildi.
ACLU, "dini özgürlüklerin ve federal yasaların açıkça ihlal edildiği" bu durumun, derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.
ABD'de 500 sih sığınmacı yaşıyor
ACLU'nun mektubuna göre, Hindistan'dan gelen göçmenlerin çoğunluğunu, dini özgürlük arayışı için ülkenin Pencap bölgesinden ABD'ye gelen Sih sığınmacılar oluşturuyor.
ABD'de yaklaşık 500 bin Sih sığınmacı yaşıyor.
Sihizm, büyük çoğunluğu Hindistan'da olmak üzere yaklaşık 30 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük beşinci dini olarak kabul ediliyor.
Soruşturma başlatıldı
Gümrük ve Sınır Koruma Komiseri Chris Magnus ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları ciddiye aldıklarını belirterek, "Bizim beklentimiz, Gümrük ve Sınır Koruma çalışanlarının karşılaştığımız tüm göçmenlere saygıyla davranmasıdır" dedi.
Magnus, iddiaların ele alınması için bir iç soruşturma başlatıldığını aktardı.
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